Elecciones 2026: ausentismo electoral se redujo de 28% a 24%, informa ONPE

Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del año 2021, al reducirse el ausentismo electoral de 28% a 24% a nivel nacional, de acuerdo con un estudio elaborado por especialistas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El informe "Analítica Electoral N° 1: Participación electoral EG 2026: ciudadanía, territorios y miembros de mesa" indica que la reducción del ausentismo refleja una recuperación de los niveles de participación registrados antes de la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, advierte que las desigualdades territoriales continúan influyendo en los patrones de participación de los electores.

Las mayores tasas de ausentismo se registraron en regiones amazónicas y provincias de frontera. Loreto alcanzó un 41.5%, seguida de Amazonas con 37.7% y Huancavelica con 35.8%. A nivel provincial, Putumayo (Loreto) presentó el mayor índice de inasistencia del país con 66.5%, seguido de Purús (Ucayali) con 61.7%.

En contraste, provincias como San Román (Puno), Cañete (Lima), Chincha (Ica), Arequipa y Tacna registraron los menores niveles de ausentismo electoral.

Factores territoriales

Según el análisis, estos resultados evidencian la incidencia de factores estructurales relacionados con la accesibilidad territorial. Las dificultades de transporte, las largas distancias hacia los locales de votación y la limitada presencia de servicios públicos continúan afectando la participación electoral en diversas zonas de la Amazonía y las áreas fronterizas.

En Lima Metropolitana, el ausentismo disminuyó de 24% en 2021 a 20% en 2026. Sin embargo, el estudio identificó que distritos con altos niveles de desarrollo humano y mayor presencia estatal, como Miraflores y San Isidro, registraron mayores niveles de ausentismo que varios distritos de Lima Este y Lima Sur.

Centros poblados

La publicación también destaca el impacto de la instalación de mesas de sufragio en centros poblados para acercar el voto a poblaciones alejadas. Desde su implementación en las Elecciones Generales 2006, el número de centros poblados atendidos pasó de 99 a 1 913 en el 2026, mientras que las mesas de votación aumentaron de 449 a 4 700.

Gracias a esta estrategia, más de 1.1 millones de electores estuvieron habilitados para sufragar en estas localidades durante las elecciones de este año.

Participación de miembros de mesa

El estudio también señala que los distritos con menor presencia estatal y menores niveles de desarrollo humano tienden a registrar mayores niveles de ausentismo, especialmente en las macrozonas norte y selva.

Asimismo, encontró que los distritos con una mayor proporción de población de 70 años o más presentan mayores niveles de inasistencia debido a que el voto es facultativo para este grupo etario.

De esta manera, la investigación resalta que en las Elecciones Generales 2026 se amplió de tres a seis el número de miembros de mesa suplentes sorteados por cada mesa de sufragio. Esta medida permitió elevar la participación de miembros de mesa hasta 64.6% y reducir la necesidad de convocar a electores de la fila para completar las mesas.

Además, las mujeres registraron mayores niveles de participación como miembros de mesa que los hombres en todas las circunscripciones del país.