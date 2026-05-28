Elecciones 2026: ¿Cambió tu mesa de votación? Revisa aquí antes de votar este 7 de junio

Perú.- Elecciones 2026: El 87% de miembros de mesa recibieron compensación económica - Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó 136 mesas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026 que se realizará el domingo 7 de junio. Se trata de centros de sufragio que funcionaron en espacios abiertos de Lima.

El domingo 12 de abril algunas mesas de votación funcionaron en espacios abiertos sin cerco perimétrico en losdistritos de Jesús María, Lince y Miraflores,donde se colocaron toldos, generadores de electricidad y baños portátiles porque no se disponía de locales con infraestructura segura.

Ahora se reasignaron mesas de sufragio a instituciones educativas procurando que la nueva ubicación se encuentre lo más cerca posible de la anterior.

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El cambio se realizó a sugerencia de las Fuerza Armadas con el fin que el sufragio se desarrolle en mejores condiciones de seguridad

La ONPE informó quetambién se reubicaron las mesas de sufragio en 8 locales de votación en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.En estos casos se debió a que los propietarios se negaron a ceder su uso para el 7 de junio.

Ante la posibilidad de que la ONPE haya tenido modificado el local de votación que le corresponde a un grupo de ciudadanos,

se recomienda confirmar con anticipación cuál es el local asignado ingresando al siguiente enlace.

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