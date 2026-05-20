Elecciones 2026: ¿qué canal y a qué hora se transmitirán los debates el 24 y 31 de mayo?

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Lima 20 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ya se definieron los formatos y los temas que se abordarán en los debates que sostendrán las organizaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

El domingo 24 de mayo se llevará a cabo eldebate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en la sede del JNE de Jesús María. Una semana después, el 31 de mayo, ambos candidatos participarán de un intercambio de ideas en el Centro de Convenciones de Lima.

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Carlos Vilela, Director Nacional de Educación del JNE, informó queambos debates serán transmitidos en vivo y en directoa través de la televisión pública y también mediante plataformas digitales para que puedan ser vistos en Smart TV y dispositivos móviles conectados a Internet y así alcanzar al mayor número de espectadores.

Los debates serán transmitidos por JNE Media, es decir mediante las cuentas en las redes socialesFacebook y YouTubede la entidad electoral, y a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), o sea vía las señales deTV Perúy Radio Nacional, detalló el funcionario.

Los temas del debate técnico

El debate de los equipos técnicos se realizará en el local del JNE ubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María, y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. Los temas a desarrollarse serán seis:

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Infraestructura

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Reforma del Estado

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Agricultura y medio ambiente

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Economía y generación del empleo

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Salud

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Juventud y deportes

En este evento, las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta presentarán un experto por cada tema a tratarse, cada uno de los cuales podrá contar con tres asesores. Vilela del Carpio señaló que en el debate de este domingo habrá más tiempo para que los especialistas de cada equipo expliquen sus propuestas con mayor amplitud.

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Los temas del debate presidencial

El debate presidencial comenzará a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima a y los temas aprobadospara esa fecha son:-

Seguridad Ciudadana

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Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos

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Educación y Salud

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Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

Respecto al formato, el funcionario detalló que se aplicará una “metodología mixta” en la que se contará con un “bolsón de tiempo” para que cada candidato haga su exposición sobre los cuatro temas. Se dará lugar a la “apertura de diálogo” entre ambos con la pregunta ciudadana.

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