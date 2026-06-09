Elecciones 2026: Canciller asegura que comicios en exterior se realizaron con normalidad

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, aseguró hoy que la segunda elección presidencial desarrollada el domingo se realizó con normalidad en el exterior y que las correspondientes actas ya vienen arribando al país, y están siendo procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"El proceso electoral se llevó a cabo con normalidad en los cinco continentes, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las Oficinas Consulares", expresó.

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Precisó que los reportes recibidos por la Cancillería dan cuenta de una jornada que transcurrió con normalidad, así como una adecuada organización, lo que facilitó la participación de nuestros connacionales residentes en diversos países del mundo.

Sostuvo que al ejercer su derecho al voto, los peruanos residentes en el exterior han reafirmado su compromiso con la democracia y con el futuro de nuestro país.

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores manifestó que el cómputo de los resultados que viene realizando la ONPE también comprende el procesamiento de un considerable número de actas provenientes de diversas circunscripciones del exterior.

Serenidad y responsabilidad

Por otro lado, Carlos Pareja aseveró que la ciudadanía y las fuerzas políticas participantes en los comicios vienen esperando, con serenidad, responsabilidad y espíritu cívico, la culminación del cómputo de votos a cargo de las autoridades electorales.

Sostuvo que el desarrollo de la jornada electoral de manera ordenada y acorde a la normatividad electoral vigente, ha sido confirmado por el presidente del JNE y apreciado por diversas misiones de observación electoral, entre ellas la de la Organización de los Estados Americanos, Unión Europea y Centro Carter."En tal sentido, el Gobierno exhorta a todos los actores, tanto nacionales como internacionales, a actuar con prudencia y responsabilidad mientras el proceso de cómputo continúa en curso", señaló.

Añadió que los resultados de la elección aún no han sido determinados por las autoridades electorales competentes y, por consiguiente, "cualquier interpretación o conclusión anticipada resulta aventurada".

(FIN) HTC/FHG