Elecciones 2026: Canciller dialogó con observadores de OEA y Unión Europea

Andina

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

Al término de una reunión con representantes de las Misiones de Observadores Internacionales de la OEA y la Unión Europea (UE), el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, informó la cifra récord de 309 550 connacionales residentes en el exterior que sufragaron en la segunda vuelta electoral.

Indicó que se trata de un resultado considerablemente superior al balotaje realizado en el 2021, cuando se registraron 220 000 votos fuera del país.

Tras el encuentro, los funcionarios adjuntos Alexander Gray y Ángeles Mohedu, de la UE, y Gerardo Sánchez y María Silva, de la OEA, coincidieron en asegurar que la Cancillería cumplió rigurosamente con los plazos programados y sin contratiempos durante la jornada y el repliegue del material electoral.

Lee también: [Ministro de Justicia anuncia suspensión temporal de ingresos a centro juvenil de Trujillo]Las misiones de observación que supervisaron el proceso en el territorio nacional y cuatro consulados en el extranjero, destacaron la eficiencia en el traslado de las cédulas de sufragio y actas de escrutinio hacia la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima. Esta operación logística se realizó en tiempo récord entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio.

"En coordinación con los organismos electorales y las oficinas consulares, llevamos a cabo la cadena de custodia, un protocolo dispuesto para garantizar la seguridad, intangibilidad y autenticidad de las actas de escrutinio y cédulas de sufragio", puntualizó el titular de Relaciones Exteiores.

Meterial electoral protegido

Carlos Pareja también precisó que todo el material electoral estuvo debidamente protegido desde el cierre del escrutinio por los propios miembros de mesa, encargados de lacrar los sobres, lo que impide cualquier tipo de apertura o alteración sin ser detectada. Por esta razón, extendió un reconocimiento al civismo de los peruanos en el exterior que ejercieron como miembros de mesa, y a los funcionarios consulares y centenares de voluntarios que facilitaron el proceso democrático.

Finalmente, el canciller saludó el compromiso público de ambos candidatos presidenciales y de sus equipos técnicos de esperar con calma el conteo oficial de los organismos competentes y aceptar los resultados finales.

“Los invoco a continuar con ese espíritu democrático, extensivo a sus voceros, quienes en ambos casos cuentan con una respetable solvencia moral", concluyó.

(FIN) NDP/HTC/FHG