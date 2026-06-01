Elecciones 2026: Canciller exhorta a peruanos en el exterior a acudir a votar

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja exhortó a los peruanos residentes en el extranjero a participar en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio y pidió a los miembros de mesa cumplir con su labor para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

“Hago un llamado para que nuestros votantes en el extranjero salgan a votar, para que los miembros de mesa asistan con puntualidad para que puedan instalarse las mesas y los votantes puedan votar desde tempranas horas y entonces así todo terminará en orden y a la hora indicada, sin ningún tipo de tropiezo”, recalcó.

Tras participar en la ratificación del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el material electoral destinado a los peruanos que sufragarán en el exterior ya ha sido distribuido en un 99.75%.

“Creemos que entre hoy y mañana ya sea distribuido hasta el 100 % y que todo se realice con puntualidad”, agregó. Explicó además que, una vez culminada esta etapa, el material será trasladado a los respectivos locales de votación entre el viernes y sábado, previo a la jornada electoral.

Como se informó previamente, para esta segunda vuelta presidencial se han habilitado 218 centros de votación en el exterior, siete más que los instalados durante la primera vuelta.

En el evento, Pareja también señaló queexiste una invitación del papa León XIV para que el presidente José María Balcázar visite el Vaticano, pero precisó que dicha agenda será evaluada posteriormente.

“Estamos esperando el día 7 de junio para que el proceso electoral se celebre. Toda esta semana queremos que la atención esté concentrada en temas como el proceso electoral”, manifestó.