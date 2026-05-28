Andina/Canciller Carlos Pareja Supervisa En

Lima 29 May. (ANDINA) -

Con ocasión de su viaje de trabajo a Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, sostuvo una reunión con el equipo del Consulado General del Perú en Santiago para supervisar la organización de la segunda vuelta electoral de este 7 de junio.

Para la segunda elección presidencial, la oficina consular habilitó siete locales de votación: cinco en la Región Metropolitana, uno en Concepción y otro en Valparaíso, los cuales tienen previsto recibir a 113 887 peruanos.

El canciller, quien estuvo acompañado del embajador del Perú en Chile, Peter Camino, fue informado por el cónsul general Gonzalo Bonifaz sobre los preparativos para los comicios, así como las acciones para promover el voto en el exterior.

De acuerdo con lo señalado, la participación de los connacionales durante la primera vuelta alcanzó el 46.4 % en la Región Metropolitana, el 29.7 % en Concepción y el 30.9 % en Valparaíso.

Pareja Ríos tomó conocimiento de las medidas tomadas por la oficina consular para garantizar el voto de los peruanos, como la habilitación de cuatro nuevos locales de votación en la Región Metropolitana. Se trata de los liceos Juan Pablo Duarte, José Victorino Lastarria y Arturo Alessandri Palma, y el colegio Providencia.

Lee también: Gobierno destina S/ 33.8 millones en subsidio al transporte para proteger a familias

También repiten los locales de la primera vuelta, como el Centro de Convenciones Espacio Riesco de la Región Metropolitana, la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins de Valparaíso y en el Colegio Gran Bretaña de Concepción.

Los peruanos residentes en Santiago pueden informarse de su nuevo local de votación a través del portal Tu voto cruza fronteras.

“Es muy importante que puedan informarse para que sepan en qué local les corresponderá votar en esta ocasión”, resaltó el canciller, quien exhortó también a los miembros de mesa a acudir temprano a los centros de votación.

Finalmente, se precisó que el 7 de junio las oficinas consulares podrán reemplazar a los miembros de mesa ausentes con ciudadanos sorteados de otras mesas, según lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones.

Esta medida se extenderá a los electores del mismo local de votación, siempre que los personeros no presenten objeciones. "Con estas disposiciones, se garantiza la apertura oportuna de las mesas de sufragio en el exterior", resaltó la Cancillería.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });