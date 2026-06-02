Elecciones 2026: Cancillería completó al 100 % el envío de material electoral a 63 países

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Este martes culminó satisfactoriamente el despliegue internacional del material electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los 1859 paquetes entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a la Cancillería ya se encuentran en las distintas sedes consulares para su posterior traslado a los 219 locales de votación que se habilitarán para el sufragio de nuestros connacionales.

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Con el fin de garantizar el abastecimiento oportuno en sedes de alta complejidad logística, la Cancillería dispuso que funcionarios del servicio diplomático transportaran personalmente los insumos electorales hacia destinos estratégicos como La Habana, Moscú, Pretoria, Pekín y Leticia.

Para la Segunda Elección Presidencial se habilitaron siete locales de votación en seis países de Medio Oriente: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Asimismo, se reorganizaron 19 locales en distintas jurisdicciones para atender de manera más eficiente a los electores.

Estas medidas responden al creciente interés de los peruanos en el exterior por participar en los procesos democráticos. En la primera vuelta electoral votaron 411 077 connacionales, alcanzando una participación de 33.9 %, cifra superior al 22.8 % registrado en las elecciones generales de 2021.

Con estas gestiones, el Estado peruano garantiza condiciones adecuadas y seguras para el desarrollo de la jornada electoral en las 2 506 mesas de sufragio que se instalarán en 63 países.

Finalmente, la Cancillería reitera el llamado a los connacionales designados como miembros de mesa para que acudan puntualmente a sus locales de votación, contribuyendo así al inicio oportuno y ordenado del proceso electoral.

(FIN) NDP/HTC/CVC