Elecciones 2026: Cancillería finaliza repliegue de material electoral en el exterior

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Alrededor de las 20:00 horas de hoy, llegó al Perú el último vuelo con las actas y cédulas de sufragio de la elección presidencial en el exterior. Con la entrega del material en custodia por parte del Consulado General en Buenos Aires a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Centro 1, la Cancillería finalizó exitosamente el repliegue electoral desde 119 oficinas consulares en todo el mundo.

El arribo del material electoral al país fue ininterrumpido a lo largo del día. Las primeras actas y cédulas en llegar, durante la madrugada de hoy, provinieron de sedes como

Moscú, Roma, Bilbao, Madrid, Barcelona, Houston, Dubái, Seattle, Tokio y Hartford.

Posteriormente,entre las 6:00 y las 15:30 horas, llegaron los paquetes deMontreal, Paterson, Los Ángeles, París y Nagoya.Finalmente, esta noche se completó la entrega con el material proveniente de las ciudades argentinas de

Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Salta y Corrientes.

El proceso de repliegue del material electoralcomenzó formalmente tras culminar el escrutinio al 100 % de las mesas de votación en el extranjero. Este proceso cerró oficialmente con el conteo de las últimas mesas en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco.

La Cancillería ejecutó el despliegue internacional del material electoral bajo una rigurosa cadena de custodiadiseñada para garantizar la intangibilidad y seguridad de los votos.

Noventa cónsules generales peruanos arribaron al país en calidad de custodios, quienes acompañaron el material de manera permanente hasta su entrega formal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Despliegue logístico

Para la segunda elección presidencial,la Cancillería instaló 219 locales de votación en 73 paísespara el 1.9 millones de peruanos habilitados para sufragar en el exterior.

Además, a fin de garantizar la entrega oportuna del material electoral, funcionarios diplomáticos trasladaron los paquetes a las oficinas consulares de Moscú, Beijing (China), Moscú (Rusia), Pretoria (Sudáfrica), La Habana (Cuba) y Leticia (Colombia).

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