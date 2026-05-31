Elecciones 2026: Cancillería habilita 218 centros de votación para peruanos en el exterior

Andina/Héctor Vinces

Lima 31 May. (ANDINA) -

La Cancillería habilitará 218 centros de votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio, siete locales más que los instalados durante la primera vuelta, informó el ministro de Relaciones Exteiores, Carlos Pareja.

Al anunciar las medidas adoptadas, el titular de Relaciones Exteriores destacó que la ampliación de centros de votación permitirá que losperuanos residentes en varios países de Medio Orientepuedan ejercer su derecho al voto.

"El domingo 7 de junio hemos habilitado 218 centros de votación en el exterior, siete más que en la primera vuelta. Es así que en Medio Oriente nuestros connacionales podrán votar en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar", manifestó en un video difundido hoy por la Cancillería.

Como se recuerda, debido al contexto internacional, durante los comicios del 12 de abril no fue posible realizar la votación en algunos países del Medio Oriente.

Locales más accesibles

Asimismo, la Cancillería dispuso el cambio de ubicación de 19 locales de votación en distintos países, trasladándolos a espacios con mejores condiciones de acceso y mayor comodidad para los ciudadanos peruanos. Esta medida busca facilitar el ejercicio del voto de los connacionales.

Carlos Pareja resaltó también el incremento de la participación de los peruanos en el exterior durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, en la que más de 400 000 compatriotas acudieron a las urnas, cifra superior a la registrada en los comicios del 2021.

Según los resultados oficiales de la ONPE, 1 millón 210 mil 813 peruanos estuvieron habilitados para sufragar en el exterior, alcanzándose una participación de 33.95 %.

En otro momento, el Canciller invitó a los connacionales a acudir a las urnas el próximo domingo 7 de junio y participar en la segunda elección presidencial.

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