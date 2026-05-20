Elecciones 2026: Cancillería habilitará locales de votación en 6 países de Medio Oriente

Andina/Andrés Valle

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará siete locales de votación en seis países de Medio Oriente para que los peruanos residentes puedan ejercer su derecho al sufragio durante la Segunda Elección Presidencial 2026.

De esta manera, los connacionales en

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar podrán votar el próximo domingo 7 de junio.

Para esta segunda vuelta electoral la Cancillería ha cambiado 19 locales de votación, por lo que en total sehabilitarán 218 locales en el exterior,buscando consolidar la tendencia al alza del voto peruano.

Los compatriotas en dichos países ya pueden consultar el centro que les corresponde a través del portal institucional Tu Voto Cruza Fronteras, a través delsiguiente enlace.

Histórica participación

La primera vuelta de este año consolidó un notable incremento de votantes entre la comunidad peruana en el exterior.El pasado 12 de abril se registró una participación ciudadana del 33.9 %(más de 411,000 votantes a nivel global), cifra que supera ampliamente el 22.8 % alcanzado en los comicios generales de 2021, donde acudieron a las urnas 227,902 electores.

El repunte electoral fue generalizadoen casi todas las regiones del mundo en comparación con el 2021.América, el continente que concentra la mayor cantidad de peruanos, subió su asistencia al30.3 %(frente al 18.8 % anterior), mientras que enEuropa un 41.7%de peruanos participaron (frente al 32 % de 2021) en la jornada electoral.

EnAsia hubo una participación del 23.9 %de la comunidad peruana (frente al 19.8 % de 2021), mientras enÁfrica votó el 17.8 %del padrón electoral (mayor al 14.4 % de hace cinco años). Solo enOceanía, que tuvo una participación ciudadana del 33.2 %, mantuvo un comportamiento electoral similar a la de los últimos comicios (33.4 %).

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