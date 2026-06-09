Elecciones 2026: Cancillería repliega material electoral con rigurosa cadena de custodia

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Cumpliendo estrictamente con los plazos programados, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene ejecutando el repliegue de las actas de escrutinio y cédulas de sufragio correspondientes a la segunda elección presidencial desarrollada en el exterior.

El material es entregado de manera directa a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1, siguiendo al detalle el protocolo de cadena de custodia que garantiza la seguridad, transparencia y llegada oportuna de los votos de los peruanos residentes en el exterior.

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El proceso de repliegue, escoltado de inicio a fin por funcionarios del Servicio Diplomático se viene desarrollando de manera progresiva. Hasta las 4:00 p. m. de hoy, llegó la carga proveniente de 60 circunscripciones de los cinco continentes, entre ellas, Washington D. C., Atlanta, Salt Lake City, Chicago, Nueva York, Ginebra, Bruselas, Génova, Asunción, Pekín, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Londres, El Cairo, y Singapur, entre otras ciudades donde funcionan oficinas consulares de Perú.

Asimismo, en horas de la tarde y noche llegarán de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, las cuales, debido a los conflictos bélicos, participaron solo en la segunda vuelta de los comicios generales peruanos.

El lunes 8 de junio arribaron los primeros cargamentos procedentes de Mendoza, Córdoba y La Plata (Argentina). Durante el día y hasta la medianoche, se recibieron los paquetes de Montevideo, Guayaquil, Quito, Manaos, Arica, Loja, Leticia, Bogotá, México, Panamá, Cochabamba, Santa Cruz, Miami, Orlando.

Asimismo, ingresó el material de ciudades europeas y africanas como Lisboa, Atenas, Helsinki, Varsovia, Múnich, Fráncfort, Oslo, Dublín, Florencia, Berlín, Valencia y Pretoria.

Para el miércoles 10, se proyecta completar el repliegue con el material procedente de las últimas oficinas consulares.

Balance de jornada electoral

El Ministerio de Relaciones Exteriores también informó que el proceso electoral en el exterior transcurrió de manera satisfactoria y de acuerdo a lo programado.

Para asegurar el derecho al voto de la comunidad peruana en el mundo, la Cancillería dispuso la instalación de 2 506 mesas de sufragio en 219 locales de votación, distribuidos en los cinco continentes bajo la conducción de 119 oficinas consulares en 73 países.

Se distribuyeron 1 859 paquetes electorales, que incluían cédulas, actas, cabinas, ánforas y señalética.

En esta etapa de repliegue hacia Lima, el volumen transportado es menor, ya que el protocolo establece trasladar y custodiar exclusivamente las actas electorales y las cédulas de sufragio para el cómputo oficial.

(FIN) NDP/HTC/FHG