Elecciones 2026: candidato Roberto Sánchez emite su voto en San Borja

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, emite su voto en la institución educativa María Reiche, ubicada en el distrito de San Borja.

El postulantellegó al local de votación a las 12:30 horasy tras unos minutos de ingresar ejerció su derecho al sufragio.

En medio de un gran resguardo policial,

Sánchez Palomino saludó a los ciudadanos que se encontraban en el centro de votación.

El candidatoarribó al local de votación en compañía de su esposa, así como algunos integrantes de su agrupación política.

A su salida, en breves declaraciones a la prensahizo un llamado a la población para que emita un voto responsabley a respetar la voluntad popular.

Asimismo,manifestó que su agrupación también movilizó un importante número de personeros, con la finalidad de hacer respetar y afianzar la democracia.

Como se recuerda,Sánchez Palomino inició sus actividades el día de la segunda vuelta en la ciudad de Huaral, al norte de Lima, donde realizó el tradicional desayuno electoral. En dicha actividad

participaron sus padres, así como su esposa y sus dos hijas.

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