Publicado 12/04/2026 11:48

Elecciones 2026: candidato Walter Chirinos emitió su voto en La Molina

El candidato presidencial Walter Chirinos del partido político PRIN emite su voto en el colegio Villa Caritas del distrito de La Molina durante la jornada de las Elecciones Generales 2026.
El candidato presidencial Walter Chirinos del partido político PRIN emite su voto en el colegio Villa Caritas del distrito de La Molina durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. - Andina/Alberto Orbegoso

Lima 12 Abr. (ANDINA) -

El candidato presidencial del partido PRIN, Walter Chirinos, emitió su voto en el distrito de La Molina en el marco de las Elecciones Generales 2026

Chirinos Purizaga acudió a sufragar en el Colegio Villa Caritas, Urbanización Rinconada del Lago 2da etapa, minutos antes de las 11:00 a.m.

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Vestido con una camisa blanca y pantalón oscuro, el postulante realizó fila para ingresar la institución educativa y emitió su voto sin inconvenientes en la mesa que le correspondía.
Chirinoslidera la plancha presidencial del Partido Político PRIN, que está conformada porJulio Alberto Vega Ybáñez como candidato a la primera vicepresidencia yMayra Lizeth Vargas Gilcomo aspirante a la segunda vicepresidencia.

De acuerdo con el padrón electoral del Reniec, más de 27 millones de peruanosestán habilitados para ejercer su derecho al voto en 92,766 mesas de sufragio a nivel nacional, en un proceso que marca el retorno al Congreso bicameral.

La jornada electoral 2026se inició este domingo a las 07:00 horas en todo el país y se desarrollará hasta las 17:00 horas, periodo en el que los ciudadanos podrán acudir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades nacionales.

Unas 92,766 mesas de votación deben instalarse en la contienda electoral. En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se habilitarán un total de 2,260 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas y universidades.

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