Elecciones 2026: capacitación a miembros de mesa será este domingo 31 informa ONPE

Andina/Onpe Realizará El Domingo 5 La Segunda

Lima 25 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que si fuiste miembro de mesa el pasado 12 de abril, cumplirás el mismo rol en la segunda vuelta, en ese sentido, informó que este domingo 31 de mayo se realizará una nueva jornada de capacitación presencial dirigido a los miembros de mesa con miras a las elecciones del 7 de junio.

En ese sentido, recordaron queno se realizará un nuevo sorteo de miembros de mesa,ya que los ciudadanos elegidos para las elecciones del pasado 12 de abril serán quienes asuman dicha responsabilidad.

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Con respecto a lajornada nacional de capacitación presencial para los miembros de mesa,la ONPE informó en sus redes sociales que esta se realizará

desde las 8:00 hasta las 13:00 horas.

Para conocer los locales donde se realizará la https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/SEP2026/Loc..." target="_blank" class="ApplyClass">capacitación en Lima y Callao, haz clic en este enlace.

En tanto, para los miembros de mesa de las diferentes https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/SEP2026/Loc..." target="_blank">regiones del país, la jornada se llevará a cabo en estos locales.

(FIN) MCA/CVC