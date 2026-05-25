Elecciones 2026: CCFFAA y ONPE coordinan acciones para segunda vuelta electoral

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), coordinaron en una reunión las acciones a desarrollar como parte del proceso electoral a desarrollarse el próximo domingo 7 de junio.

Este anuncio fue realizado a través de una publicación en lacuenta oficial del CCFFAA en la plataforma X.

"El jefe del CCFFAA y el jefe interino de la ONPE se reunieron para coordinar las labores de las Fuerzas Armadas y distintas instituciones públicas, a fin de garantizar la seguridad de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 este 7 de junio", refiere.

El encuentro deltitular de la CCFFAA, César Briceño, y de la ONPE, Bernardo Pachas, se realizó en la sede de la institución castrense.

Como se recuerda,las Fuerzas Armadas son importantes en el desarrollo de los procesos electoralesen nuestro país.

Las diversas armas se encargan deproteger los locales de votación en todo el paísy también resguardan el material electoral.

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