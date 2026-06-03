Elecciones 2026: cerca de 600 observadores internacionales participarán en segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 587 observadores internacionales, pertenecientes a 23 misiones electorales y diversas organizaciones de asistencia técnica invitadas, participarán en la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 7 de junio.

Con ese propósito, el JNE ha puesto en marcha acciones orientadas a facilitar el tránsito de las delegaciones a lo largo del país y garantizar que cuenten con acceso pleno a la información necesaria para el desarrollo de sus evaluaciones y reportes.Lee también: [Ministro de Justicia reafirma autonomía de Comisión de Gracias Presidenciales]

Los integrantes de estas misiones, provenientes de diversos países, se distribuirán en diferentes puntos del territorio nacional para desempeñar sus labores de observación y seguimiento del proceso electoral.Las misiones invitadas que observarán el proceso pertenecen a la Unión Europea (UE), Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB), Centro Carter y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).También participarán el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), el Parlamento MERCOSUR- PARLASUR, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y Transparencia Electoral, entre otros.

Reuniones y recomendacionesEntre las organizaciones que brindarán asistencia técnica electoral internacional figuran las embajadas de los Estados Unidos Americanos, Reino Unido y Canadá. Asimismo, el Grupo América Latina, El Caribe-GRULAC, IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.Durante su permanencia en el Perú, las misiones internacionales, como parte de la observación electoral, llevarán a cabo reuniones con los organismos del sistema electoral, representantes de organizaciones políticas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil.Es fundamental destacar que la observación electoral es una garantía del proceso y constituye un pilar de las democracias modernas, ya que permite a entidades nacionales e internacionales analizar el desarrollo del proceso, sus distintas etapas y emitir recomendaciones independientes basadas en información constatada.

(FIN) NDP/HTC/FHG