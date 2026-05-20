Elecciones 2026: ciudadanos podrán desde hoy hacer preguntas a candidatos presidenciales

Andina

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzará este miércoles 20 de mayo la campaña "Pregunta y decide", iniciativa que permitirá a la ciudadanía participar activamente en el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026 que se realizará a fines de mes.

La campaña tiene como objetivopromover una participación ciudadana activa, plural y descentralizada, brindando a la ciudadanía la oportunidad de proponer los temas y preguntas que consideran prioritarios para el país y que deberían ser tratados por los candidatos durante el debate electoral de segunda vuelta.

En el marco de lasElecciones Generales 2026, elDebate Presidencial constituye uno de los principales espacios democráticos para que la ciudadanía conozca, contraste y evalúe las propuestasde las organizaciones políticas que participan en el balotaje.

Esta iniciativa buscafortalecer la participación ciudadana y la democracia, incentivando al electorado a hacer escuchar su voz en torno a los problemas y desafíos que enfrenta el país.

La ciudadanía podrá participar seleccionando un eje temático y formulando su pregunta a través de un formulario virtual que encontrarán en lapágina web de Voto Informado. La convocatoria de participación se realizará a través de las plataformas digitales institucionales.

Además, se realizarán acciones territoriales y actividades públicas en distintas regiones del país, a través de los Facilitadores e Impulsadores del Voto Informado, para posibilitar el recojo de preguntas ciudadanas.

Entre los ejes temáticos referenciales planteados figuransalud, vivienda, cultura, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, empleo, reactivación económica, medio ambiente, cambio climáticoy políticas sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre otros temas relevantes.

La campaña, desarrollada a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral,se realizará del 20 al 22 de mayo a nivel nacionala través de la plataforma de Voto Informado al que se puede ingresar por medio delsiguiente enlace. Posteriormente, se efectuará el proceso de selección y producción audiovisual de las preguntas que serán parte del Debate Presidencial.

De esa manera,el JNE reafirma su compromiso con la promoción del voto informado, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en el país.