Perú.- Elecciones 2026: concluye distribución del 100 % de material electoral en Lima y Callao

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció, en una conferencia de prensa liderada por las máximas autoridades del sistema electoral, el cumplimiento exitoso del despliegue del 100 % del material electoral en Lima y Callao, con miras a la Segunda Elección Presidencial que se celebrará mañana domingo 7 de junio.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmó que los vehículos llegaron a los locales de votación dentro de los plazos previstos,garantizando que todo el material necesario ya se encuentra bajo custodia en los centros educativos correspondientes. “Tengo el gusto de decirles que hemos llegado y hemos cumplido el plazo estimado, y hemos dejado todo el material electoral en los locales de votación de Lima y Callao", manifestó.

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La operación logística, que se inició a las 10:00 p.m. del día anterior desde la sede de Lurín,permitió cubrir un total de 2 253 locales de votación en la capital y el primer puerto. Según detalló María Elena Tillit, gerente (e) de organización electoral, este despliegue asegura el funcionamiento de29 266 mesas de sufragio en estas jurisdicciones.

El operativo contó con el resguardo permanente de laPolicía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, además de la supervisión de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes acompañaron el traslado de los convoyes durante toda la madrugada para garantizar la transparencia del proceso.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, en conferencia de prensa. (Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte)

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó la articulación entre los organismos electorales y la importancia de la fiscalización concurrente para este proceso de segunda vuelta. "Podemos decir, desde el lado del Jurado Nacional de Elecciones, que ha fiscalizado todo este proceso (...) que ya estamos listos con toda la logística y con todo el proceso de fiscalización para que mañana a las 6 de la mañana se abran los locales (para los miembros de mesa)", señaló.

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Respecto al panorama en el resto del país, las autoridades informaron queel despliegue en provincias, que comenzó el martes en las zonas más alejadas como puntos de frontera y el VRAEM mediante transporte fluvial y aéreo,culminará entre la tarde y noche de hoy.

Con el material electoral ya ubicado en los colegios de Lima y Callao al 100 %, las autoridades del sistema electoral hicideron un llamado a la ciudadanía para que asista a lo que calificaron como una "fiesta cívica". Se recordó que las puertas de los locales de votación seabrirán a las 6:00 a. m. para que los miembros de mesaprocedan con la instalación de las mesas de sufragio.

Los ciudadanos podrán votar desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

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