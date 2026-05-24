Elecciones 2026: conoce el canal y la hora de transmisión del debate técnico de hoy

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 24 May. (ANDINA) -

A dos semanas de la segunda vuelta electoral, esta noche, a partir de las 20:00 horas, se desarrollará el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP).

Carlos Vilela, Director Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que este debate será transmitido en vivo y en directo a través de la televisión pública y también mediante plataformas digitales para que puedan ser vistos en Smart TV y dispositivos móviles conectados a Internet y así alcanzar al mayor número de espectadores.

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El debate será transmitido por JNE Media, es decir mediante las cuentas en las redes sociales Facebook y YouTube de la entidad electoral, y a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), o sea vía las señales de TV Perú y Radio Nacional, detalló el funcionario.

Este intercambio de puntos de vista se realizará en el local del JNE ubicado en el Jr. Nazca 598, Jesús María, y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

Temas del debate

Los temas a desarrollarse serán seis:

- Infraestructura- Reforma del Estado- Agricultura y medio ambiente- Economía y generación del empleo- Salud- Juventud y deportes

En este evento, las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta presentarán un experto por cada tema a tratarse, cada uno de los cuales podrá contar con tres asesores.

En este espacio habrá más tiempo para que los especialistas de cada equipo expliquen sus propuestas con mayor amplitud.

(FIN) RAI/HTC