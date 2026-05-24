Elecciones 2026: conoce a los equipos técnicos de FP y JP que participarán en el debate

Andina/Melina Mejía

Lima 25 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, que participarán en el debate a realizarse en la sede del organismo electoral. Sepa quiénes lo integran.

Estos son los equipos técnicos que participarán en el debate, según tema:

1. Reforma del Estado

Sinesio López (Juntos por el Perú)Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular)

2. Juventud y deporte

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular)Ernesto Zunini (Juntos por el Perú)

3. Agricultura y medio ambiente

César Guarniz (Juntos por el Perú)Marco Vinelli (Fuerza Popular)

4. Infraestructura

Carlos Neuhaus (Fuerza Popular)Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú)

5. Economía y generación de empleo

Pedro Francke (Juntos por el Perú)Luis Carranza (Fuerza Popular)

6. Salud

José Recoba (Fuerza Popular)Hernando Cevallos (Juntos por el Perú)

Este intercambio de puntos de vista se realiza en el local del JNE y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

En este evento, las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta presentarán un experto por cada tema a tratarse, cada uno de los cuales podrá contar con tres asesores.

En este espacio habrá más tiempo para que los especialistas de cada equipo expliquen sus propuestas con mayor amplitud.

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