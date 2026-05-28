Elecciones 2026: conoce a qué hora y dónde ver el debate presidencial este 31 de mayo

Perú.- Elecciones 2026: ¿qué canal y a qué hora se transmitirán los debates el 24 y 31 de mayo? - Andina/Conoce En Esta Nota Dónde Y Cómo Ver El

Lima 28 May. (ANDINA) -

El debate presidencial de la segunda vuelta electoral 2026 se realizará este domingo 31 de mayo desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Dónde se transmitirá el debate presidencial?

El debate será difundido mediante JNE Media, a través de las cuentas oficiales del organismo electoral en Facebook y YouTube. Asimismo, podrá verse y escucharse mediante las señales del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), es decir, por TV Perú y Radio Nacional.

La jornada contará con la moderación de los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal.

Lea también: Elecciones 2026: si fuiste miembro de mesa te toca cumplir mismo rol el 7 de junio

Orden de participación

Según el esquema establecido por el JNE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, abrirá el debate presidencial, seguido por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Luego se desarrollarán cuatro bloques temáticos.

El debate tendrá una duración estimada de una hora y cuarenta minutos como máximo, espacio en el que ambos candidatos presentarán y sustentarán sus propuestas de gobierno.

Cabe recordar que la segunda vuelta presidencial se desarrollará el próximo 7 de junio, fecha en la que la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta de la República y a los dos vicepresidentes para el periodo gubernamental de cinco años.