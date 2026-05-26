Elecciones 2026: conoce el orden de intervención y temas del debate presidencial [video]

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El debate presidencial de la segunda vuelta electoral 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se realizará este domingo 31 de mayo desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima, donde los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontarán sus propuestas de gobierno en cuatro bloques temáticos.

El debate presidencial arrancacon la intervención del candidato de Juntos por el PerúRoberto Sánchez, y la candidata de Fuerza PopularKeiko Fujimori,lo cerrará.De acuerdo con el formato establecido por el JNE,cada candidato contará inicialmente con un minuto de presentación.

Posteriormente,responderán a una preguntaformulada por el moderador sobre por qué debe ser elegido presidente o presidenta del país. A continuación se presenta el orden de intervención de los cuatro bloques temáticos.

Temas y orden de intervención

Seguridad ciudadana: Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos: Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori. Educación y salud: La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez. Economía, empleo y reducción de la pobreza: Iniciará Roberto Sánchez y posteriormente expondrá Keiko Fujimori.

El debate presidencial serátransmitido a través del canal JNE Media, así como por las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El encuentro forma parte de las actividades oficiales programadas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y permitirá a la ciudadanía conocer las propuestas de ambos postulantes antes de la jornada electoral del 7 de junio.