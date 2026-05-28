Elecciones 2026: conoce quiénes moderarán el debate presidencial de este domingo

Perú.- Elecciones 2026: ciudadanos podrán desde hoy hacer preguntas a candidatos presidenciales - Andina

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal serán los moderadores del debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, programado para el domingo 31 de mayo desde las 20:00 horas.

El encuentro se realizará en elCentro de Convenciones de Lima,ubicado en San Borja, y tendrá una duración máxima estimada de unahora y cuarenta minutos, periodo en el que ambos candidatos expondrán sus propuestas técnicas de gobierno ante la ciudadanía.

¿Quiénes son los moderadores?

Angélica Valdézes directora de Canal N y conductora del programa Primero a las 8. En tanto,Carlos Villarreales periodista de RPP y uno de los conductores del programa La Rotativa del Aire, en su edición matutina.

¿Dónde se transmitirá el debate?

El debate presidencial será transmitido a través de JNE Media, mediante las cuentas oficiales del organismo electoral en Facebook y YouTube. Asimismo, podrá seguirse por las señales del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), es decir, por TV Perú y Radio Nacional.

Orden de participación

Según el cronograma establecido por el JNE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, abrirá el debate, seguido por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Posteriormente, se desarrollarán los cuatro bloques temáticos definidos por la organización.

La segunda elección presidencial se desarrollará el próximo 7 de junio, fecha en la que la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta de la República, así como a los dos vicepresidentes, quienes ejercerán funciones durante un periodo de cinco años.