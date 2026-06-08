Elecciones 2026: conoce cómo tramitar las dispensas y justificaciones ante el JNE

Perú.- Elecciones 2026: ¿Cuál es el procedimiento para la proclamación de resultados? - Andina/Melina Mejía

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ya viene recibiendo las solicitudes de dispensas o justificaciones de aquellos ciudadanos que no acudieron a votar y no se presentaron a la instalación de las mesas de sufragio, en la segunda elección presidencial que se desarrolló el domingo 7 de junio.

De acuerdo con el JNE, la dispensa se presenta en caso que un elector se haya visto imposibilitado de acudir a votar, mientras que la justificación se presenta por acudir a la instalación de la mesa de sufragio.

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"Si yo no he votado y tengo documentación que sustenta por qué tiene que extinguirse la multa, yo debo presentar al JNE una dispensa. Si yo he votado pero no he instalado una mesa, siendo miembro titular o suplente, lo que tengo que solicitarle al JNE es una justificación", indicó el vocero del JNE, Luis Grillo.

Trámite virtual

Asimismo, dio a conocer que la solicitud de dispensa y justificación es completamente virtual y puede ser presentada en cualquier día de la semana.

Precisó que el JNE cuenta con un plazo de cinco días para poder atender una de estas solicitudes.

"Si bien las solicitudes se reciben de manera virtual, excepcionalmente lo podemos recibir de manera fìsica en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional", manifestó el vocero del organismo electoral.

Las solicitudes de dispensa y justificación se presentan a través del Sistema de Dispensa Virtual del Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con el JNE, entre las causales para solicitar la dispensa y la justificación figuran: viajes al extranjero por salud o estudios, desastres naturales, fallecimiento de familiar directo, función electoral, error en el padrón electoral, discapacidad, entre otros.

(FIN) HTC/JCR