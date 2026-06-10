Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Las valijas diplomáticas que contienen el material electoral usado en la Segunda Elección Presidencial en el extranjero, continúan llegando a la sede de la ODPE Lima Centro 1, donde es procesado por personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta mañana llegó al local de la mencionada ODPE el material proveniente de la ciudad de Barcelona, España, con apoyo del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anoche también se tuvo un intenso trabajo en la ODPE Lima Centro 1 con la llegada del material electoral de ciudades como Milán, Italia.

Al respecto, el jefe de dicha ODPE, Marco Antonio Vilela, indicó que tras la llegada de la valija diplomática se hace la apertura con la separación de los sobres de color.

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“Se hace la separación de cada sobre por color (plomo, rojo, celeste y anaranjado), además de las bolsas de cédulas para identificar la lista de electores y la hoja de control de asistencia que viene en cada una de ellas”, sostuvo.

Informó que hoy llegará también el material de la ciudad de Patterson, Estados Unidos y se cerrará la jornada con el material proveniente de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, aproximadamente a las 22:00 horas.

Precisamente, hoy culminará el arribo del material electoral (repliegue) proveniente de los locales de votación instalados en diversos países del mundo, con ocasión de la segunda elección presidencial, informó en la víspera el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para asegurar el derecho al voto de la comunidad peruana en el mundo, la Cancillería dispuso la instalación de 2506 mesas de sufragioen 219 locales de votación, distribuidos en los cinco continentes bajo la conducción de 119 oficinas consulares en 73 países.

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