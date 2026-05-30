Elecciones 2026: convocan a sesión de comisión de prevención de conflictos electorales

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) manifestó su preocupación frente a la continuidad del paro agrario, la toma de carreteras y las manifestaciones sociales en el interior del país, situaciones que representan un riesgo latente para el traslado y despliegue del material electoral, así como de los electores, de cara a la Segunda Elección Presidencial que se celebrará este domingo 7 de junio.

La directora de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial (Dneect) del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, informó que ante este panorama la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, que encabeza el presidente de la entidad electoral, ha convocado a una sesión, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y garantizar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de esta etapa del proceso electoral.

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Indicó que en dicha cita se coordinará directamente con las principales autoridades del Estado las acciones pertinentes para hacer frente a los bloqueos de vías y asegurar el correcto desarrollo de los comicios.

Asimismo, explicó que el JNE mantiene un monitoreo constante a través de su equipo de Prevención de Conflictos Electorales, en el que se cuenta con gestores especializados desplegados en todas las regiones del país.

Además, se cuenta con 28 comisiones interinstitucionales que realizan sus labores en coordinación con los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que permite al organismo recabar información en tiempo real sobre la conflictividad en todo el territorio nacional.

Reporte de puntos críticos

En otro momento, la funcionaria del JNE dio a conocer que como medida inmediata dicho organismo electoral ha compartido de manera formal con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el reporte detallado de los puntos críticos de manifestaciones e interrupciones de carreteras.

El objetivo es salvaguardar los camiones que transportan el material electoral desde Lima hacia las oficinas desconcentradas (ODPE), así como el libre tránsito de los electores.

Del mismo modo, la institución ha emitido comunicaciones directas y preventivas a los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías, Sutran, Ministerio de Educación (Minedu) y Defensoría del Pueblo, para coordinar estrategias necesarias. Además, articula acciones con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público.

La preocupación del JNE no se limita al territorio nacional y, en ese sentido, se ha notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de las protestas y la coyuntura social que atraviesa Bolivia, específicamente en ciudades como La Paz y Cochabamba.

Esta previsión apunta a que las oficinas consulares peruanas en el vecino país tomen los recaudos necesarios para garantizar que los miles de residentes peruanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Finalmente, se hizo un llamado a la calma y se exhortó a los gremios en huelga y a los estudiantes que mantienen tomadas algunas universidades (que funcionarán como locales de votación) a deponer sus medidas de fuerza para priorizar y garantizar este proceso democrático de interés público nacional.

(FIN) NDP/HTC