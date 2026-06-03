Elecciones 2026: coordinadores de la OEA culminan capacitación para segunda vuelta

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Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que sus coordinadores regionales culminaron en Lima la capacitación previa a su despliegue en el país para la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para este domingo 7 de junio.

A través de sus redes oficiales, la OEA informó que los coordinadores recibieron el saludo del jefe de misión,Víctor Rico Frontaura, y participaron en jornadas de trabajo junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobremetodología de observación y aspectos logísticos, respecto a su desplazamiento a distintas regiones del territorio nacional.

Cabe recordar que la MOE de la OEA inició ayer su despliegue final para la segunda vuelta presidencial. La misión está integrada por 92 especialistas y observadores de 21 países, quienes realizarán labores de observación en los 24 departamentos del país, la provincia constitucional del Callao y cuatro ciudades del exterior.

Observación internacional

Asimismo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) también informó esta mañana que se desplegaron 50 observadores de corto plazo en diversas regiones del país para seguir el desarrollo de la jornada electoral.