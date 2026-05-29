Elecciones 2026: ¿Cuál es la multa si soy miembro de mesa y no cumplo con esa labor?

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 deberán volver a cumplir esta función durante la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. De no hacerlo, podrían recibir una multa económica de 275 soles.

¿Cuál es la multa por no asumir como miembro de mesa?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la multa para quienes no cumplan con ejercer el cargo de miembro de mesa equivale al5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)vigente, es decir,

275 soles.

La sanción será aplicada a los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas de sufragio que no se presenten el día de la elección sin una justificación válida.

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el pasado 29 de junio el sorteo de los 834,660 ciudadanosque desempeñarán funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, tanto para laprimera vueltarealizada el 12 de abril como para lasegunda vueltapresidencial del 7 de junio.

Multas por no votar

Las autoridades electorales recordaron que losciudadanos que no acudan a votar también recibirán una multaeconómica, la cual varíasegún el distritoregistrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las tres escalas diferenciadas de sanción dependen de laclasificación de pobreza del distritodonde reside el elector. El monto de las penalidades se calcula en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que este año es de S/ 5,500.

Cabe señalar que durante la primera jornada electoral, los peruanos eligieron al presidente de la República, vicepresidentes, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino. Sin embargo, al no obtener ningún candidato presidencial más del 50% de votos válidos, se convocó a una segunda elección presidencial entre los dos postulantes con mayor votación.