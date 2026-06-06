Elecciones 2026: ¿Cuál es el procedimiento para la proclamación de resultados?

Perú.- Elecciones 2026: proclamación de resultados de segunda vuelta será a mediados de julio - Andina/Melina Mejía

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ratificó que la proclamación de los resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026, en la que participan los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se realizará alrededor del 7 de julio y que inclusive podría prolongarse unos días, pero no más allá de la quincena de dicho mes.

En declaraciones aRadio Nacional, Burneo Bermejo explicó que el tiempo estimado está en función a “plazos máximos” en todas las instancias que tomará las posibles observaciones a las actas electorales, y al hecho de quese aplicará un procedimiento “garantista” del proceso.

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“Recordemos que llegan las actas (a los JEEs) y en esa instancia se debe determinar si es necesario un recuento de votos, después celebrar una audiencia de recuento de votos, luego de tres días dar un resultado que puede ser apelado por alguna de las organizaciones políticas, y si es el caso se eleva al Pleno del JNE”, explicó sobre el procedimiento.

“El Pleno debe programar una audiencia para escuchar a las partes respecto a sus fundamentos jurídicos y después de tres días se resuelve definitivamente”, agregó el magistrado al explicar el motivo por el cual los resultados de la segunda vuelta recién se conocerían varias semanas después del día de la elección.

Reconoció que se trata de un “proceso complejo” y recordó que en total son63 Jurados Electorales Especialesen los que se podría ejecutar este procedimiento. También mencionó que se deben esperar las actas electorales provenientes del extranjero, “que no llegan de la noche a la mañana”, sino que van arribando al país de manera secuencial.

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“Todo esto hace que estimamos una a carga procesal entre cuatro y cinco veces mayor a la que hubo en el 2021. No obstante, ello, vamos a dar resultado antes porque hemos optimizado procesos, utilizamos herramientas digitales y hay un compromiso humano muy grande”, señaló.“Estimamos que antes de la quincena de julio estaríamos haciendo la proclamación”, apuntó.

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