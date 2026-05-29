Elecciones 2026: ¿A cuánto asciende la multa electoral por no votar en la segunda vuelta?

Perú.- Elecciones 2026: conoce tu local de votación donde ejercerás tu voto por segunda vuelta - Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Los ciudadanos que no participen en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio deberán asumir una multa económica, cuyo monto variará según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI), recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Actualmente existentres escalas diferenciadasde multa. El monto de las penalidades se calcula en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que este año asciende a S/ 5,500.

Cabe recordar que durante la primera jornada electoral, realizada el 12 de abril, los ciudadanos eligieron al presidente de la República, vicepresidentes, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino.

Sin embargo, debido a que ningún candidato presidencial obtuvo más del 50% de votos válidos, se convocó a unasegunda elección presidencial entre los dos postulantes con mayor votación.

Multa por no asumir como miembros de mesa

El JNE recordó además que los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con asumir su función también recibirán una sanción económica. En este caso, la

multa equivale al 5% de la UIT vigente, es decir, S/ 275.