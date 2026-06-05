Elecciones 2026: cuerpo de bomberos se declara en alerta máxima para atender emergencias

Andina/Sofía Pichihua

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se declaró en alerta máxima a nivel nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio, mediante el despliegue de personal especializado y unidades de emergencia en puntos estratégicos.

Por disposición del comando institucional, las 248 compañías de bomberos del país permanecerán en estado de alerta con el fin de asegurar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia o contingencia médica que pudiera presentarse durante la jornada electoral.

La medida contempla la movilización de especialistas en rescate, atención médica prehospitalaria y lucha contra incendios, así como la ubicación estratégica de autobombas, ambulancias y vehículos de rescate rápido en zonas de alta afluencia vehicular, y cerca de los principales locales de votación.

El CGBVP informó que mantendrá una coordinación permanente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), la Policía Nacional del Perú y las autoridades electorales, con el objetivo de contribuir al desarrollo seguro y ordenado del proceso electoral.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la movilización de millones de electores en todo el país, la institución recomendó a los ciudadanos identificar las rutas de evacuación y zonas seguras al ingresar a sus centros de votación.

Asimismo, exhortó a facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia cediendo el paso cuando se escuchen las sirenas y a utilizar responsablemente la línea gratuita 116, destinada exclusivamente para reportar emergencias reales.