Elecciones 2026: culmina debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Andina/Vidal Tarqui

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

Los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú participaron en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta.

El debate presidencial se inició con algunos minutos de retraso, pasado las 20:00 horas, en el Centro de Convenciones de Lima y tuvo una duración de un poco más de dos horas.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontaron sus propuestas de gobierno en cuatro bloques temáticos:

Seguridad ciudadana

Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos

Educación y salud

Economía, empleo y reducción de la pobreza.

El debate presidencial arrancó con la intervención del candidato de Juntos por el Perú,Roberto Sánchezy la candidata de Fuerza Popular,Keiko Fujimori, lo cerró.El debate presidencial fue transmitido a través del canal JNE Media, así como por las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este encuentro formó parte de las actividades oficiales programadas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y permitirá a la ciudadanía conocer las propuestas de ambos postulantes antes de la jornada electoral del 7 de junio.

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