Elecciones 2026: Culmina debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Andina/Vidal Tarqui

Lima 25 May. (ANDINA) -

El debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú culminó con la exposición de las principales propuestas de los partidos que pasaron a la segunda vuelta electoral.

Terminada esta etapa, queda el camino listo para eldebate presidencialentre los candidatosKeiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, el próximo 31 de mayoen el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

El debate técnico se desarrolló en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en Jesús María, como organizador de este acto que tuvo una duración de más de dos horas.

Los técnicos de las organizaciones políticas debatieron sobre seis bloques temáticos en el siguiente orden:

1.Reforma del Estado

Inicia Juntos por el Perú (Sinesio López) sigue Fuerza Popular (Vladimiro Huaroc)

2.Juventud y deporte

Comienza Fuerza Popular (Rosangella Barbarán) continúa Juntos por el Perú (Ernesto Zunini)

3. Agricultura y medio ambiente

Empieza Juntos por el Perú (César Guarniz) sigue Fuerza Popular (Marco Vinelli)

4. Infraestructura

Inicia Fuerza Popular (Carlos Neuhaus) continúa Juntos por el Perú(Gustavo Guerra García)

5. Economía y generación del empleo

Comienza Juntos por el Perú (Pedro Francke) prosigue Fuerza Popular (Luis Carranza)

6. Salud

Empieza Fuerza Popular (José Recoba) continúa Juntos por el Perú (Hernando Cevallos)

El orden de temas e intervenciones de las organizaciones políticas quedó definido en sorteo público realizado el jueves 21 de mayo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });