Elecciones 2026: Culmina horario de votación de segunda vuelta en todo el país

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Lima 8 Jun. (ANDINA) -

A las 17.00 horas de hoy, domingo 7 de junio, culminó el horario de votación de la segunda vuelta en todo el territorio nacional para elegir al presidente (a) de la república, así como a sus dos vicepresidentes.

Sin embargo, si aún hay personas al interior de los locales de votación, podrán emitir su voto.

A la jornada electoral de hoy domingo estuvieron llamados a participar más de 27 millones de peruanos y con ese propósito se instalaron más de 92 mil mesas de sufragio en todo el país, así como alrededor de dos mil mesas en diversos países del mundo.

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La jornada electoral se inició a las 07:00 horas y culminó a las 17:00 horas, conforme al horario establecido por las autoridades electorales. En la presente jornada electoral se tenía prevista la instalación de 90 223 mesas de sufragio.

Participan en esta segunda vuelta electoral los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quienes obtuvieron las dos votaciones más altas en la primera vuelta del domingo 12 de abril.

Fiscalización y observadores

A fin de brindar mayor transparencia a estos comicios, la segunda vuelta electoral fue supervisada por fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, así como el despliegue del Ministerio Público con más de 7,000 fiscales de todas las jerarquías en el ámbito nacional, quienes hicieron seguimiento de las acciones ejecutadas en esta jornada electoral.

Las acciones de la Fiscalía contemplan la prevención de delitos electorales, intervenciones oportunas de fiscalías penales; así como la identificación de posibles ilícitos contra la administración pública, por parte de las fiscalías anticorrupción.

Del mismo modo, participaron en todo el territorio nacional 587 observadores internacionales, pertenecientes a 23 misiones electorales y diversas organizaciones de asistencia técnica invitadas.

Entre las misiones de observación electoral figuran la de la Unión Europea, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros, quienes se desplazaron a diversos centros de votación de la capital y de las regiones.

Primera mesa en instalarse

Antes del inicio de la jornada electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado a la ciudadanía a emitir su voto en la segunda vuelta electoral y aseguró que la institución que lidera actuará con objetividad, transparencia e independencia.

Mientras tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la primera mesa electoral en ser instalada en el país fue la 078946, ubicada en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, en la provincia y región San Martín.

También dio a conocer que hasta antes del inicio de la jornada electoral el 100 % de los locales de votación a escala nacional ya contaban con el material electoral destinado para la segunda elección presidencial.

(FIN) HTC/CVC