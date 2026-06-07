Elecciones 2026: Defensoría emite comunicado sobre incidencias en segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Defensoría del Pueblo informó que, tras la revisión de su sistema “Click Electroral”, descarta el uso sistemático de un posible intento de fraude durante la jornada de hoy de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Habiendo revisado su sistema a nivel nacional ‘Click Electoral’ con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con rayaduras detectadas comprometieron a un promedio 20 mesas de sufragio, las cuales han sido sustituidas y no han tenido efecto adverso en los ciudadanos. Por lo tanto, descartamos el uso sistemático de un posible intento de fraude”, dijo a través de la red social “X” (ex Twitter).

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta para que la ciudadanía pueda estar atenta al momento de emitir su voto con el objetivo de que no se anule por alguna imperfección en las cédulas.

“No obstante, insistimos en advertir a los ciudadanos que van a sufragar a nivel nacional que verifiquen que sus cédulas se encuentren sin rayaduras ni enmendaduras, para evitar la nulidad de sus votos”, sostuvo.

“En nuestro comunicado precedente alertamos tener cuidado, como lo hacemos ahora, sin que eso comprometa la actuación de ninguna organización política en contienda y menos a las autoridades del sistema electoral”, agregó.

(FIN) CNA/CVC