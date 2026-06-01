Elecciones 2026: Defensoría lanza campaña para aumentar participación ciudadana

Andina/Defensoría Del Pueblo Lanza CampañA Para

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Defensoría del Pueblo lanzó la campaña “Unidos lo hacemos mejor, con el futuro no se juega” que busca crear conciencia sobre la importancia de lograr la máxima participación ciudadana, tanto en el Perú como en el exterior, en la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio.

La campaña se realizará a través de mensajes divulgados en redes sociales, videos cortos y entrevistas de corta duración en los que se invitará a la población a participar de manera masiva en la jornada democrática, evitando de esta manera casos de ausentismo.

Además, al igual que en la primera vuelta, también se convoca a la ciudadanía a participar como voluntarios supervisores, con la novedad de que, en esta oportunidad, la convocatoria se amplía a los compatriotas que viven en el extranjero.

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A través de mensajes como#LejosPeroNoAusentey#NiAusenteNiViciado, la campaña buscará crear conciencia en más de un millón 200 mil electores que radican en el exterior y más de 27 millones de ciudadanos peruanos, para que asistan a las urnas a ejercer su derecho al voto de manera democrática.

La Defensoría señaló que el ausentismo en el exterior ha sido históricamente alto debido a factores como la distancia de los consulados, costos de traslado o falta de actualización de documentos de identidad. En el caso de los peruanos que residen en el país, la distancia entre centros poblados, falta de vías adecuadas o aspectos geográficos impiden muchas veces llegar a tiempo a los locales de votación.

Esfuerzo conjunto

La Defensoría del Pueblo también informó que, a través del mensaje #JuégaleBienAlPerú, busca sumar esfuerzos entre las autoridades del sistema electoral, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú para que la jornada electoral del domingo se desarrolle con normalidad.

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Una de las primeras acciones, precisamente, fue la reunión que sostuvo el último sábado el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, con la Comandancia General de la Policía y el Estado Mayor General para articular esfuerzos en la protección de los derechos de los electores.

Asimismo, tras contar con más de 12 mil voluntarios en la primera vuelta, se vuelve a lanzar la convocatoria a nuevos voluntarios para la jornada del domingo. En esta oportunidad, la convocatoria también incluirá a voluntarios comisionados supervisores en el extranjero. Quienes deseen participar podrán registrarse a través de la página Click Electoral

Gutiérrez Cóndor informó que con estas acciones se busca garantizar la presencia de la institución en la totalidad de mesas de votación. Además, dio a conocer que, al igual que en la primera vuelta, se implementará un centro de monitoreo para hacer seguimiento al desarrollo de la jornada electoral a nivel nacional y reafirmó el compromiso institucional con la independencia, objetividad y estricto respeto del orden constitucional y democrático del país.

“Hacemos un llamado directo a los peruanos, tanto a los que radican en el exterior como a quienes viven en el territorio nacional, a ejercer el derecho a voto de manera responsable, siendo conscientes de que su participación redefinirá el rumbo del país en los próximos cinco años”, precisó.

(FIN)NDP/RAI/FHGMás en Andina

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