Elecciones 2026: Defensoría pide debatir código electoral para agilizar proclamación

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a debatir y aprobar un código electoral que permita agilizar la publicación de resultados y la proclamación de autoridades electas, tras la segunda vuelta presidencial de las elecciones generales 2026.

Durante una conferencia de prensa sobre la supervisión realizada por la institución en la jornada electoral, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que es necesario modificar la legislación vigente para reducir los tiempos de proclamación de resultados.

“Poner en debate lo antes posible el código electoral que permita articular plenamente entre todos los actores para hacer viables que los plazos, por ejemplo, de publicación de las cifras electorales sean rápidas”, sostuvo.

Asimismo, pidió a los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolver con celeridad las observaciones pendientes para que los resultados puedan proclamarse antes de los plazos estimados.

Proceso electoral

En otro momento, Gutiérrez descartó la existencia de irregularidades que comprometan la legitimidad del proceso electoral y afirmó que “no existe fraude de ninguna naturaleza” vinculado a las entidades que integran el sistema electoral.

Al referirse a la alerta emitida por la Defensoría durante la jornada del 7 de junio sobre una posible anulación indebida de votos mediante marcas en cédulas de sufragio, explicó que la institución actuó de manera preventiva.

“Nosotros sacamos una alerta indicando de la probabilidad de algún hecho ilegal que podría alterar el proceso electoral. (...) Se verificó inmediatamente por los analistas de la Defensoría del Pueblo descartando más que la incidencia de ese tipo (...) no tenían un comportamiento sistémico, sino hechos aislados que no alteraban en nada el derecho de sufragio de los ciudadanos”, precisó.

Respaldo al sistema electoral

El defensor también saludó el trabajo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al considerar que estuvieron a la altura de las expectativas ciudadanas y lograron superar los problemas presentados durante el proceso.

Además, destacó la contribución de los observadores electorales y de las instituciones que colaboraron para garantizar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta presidencial.