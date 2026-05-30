Elecciones 2026: desmienten publicación en redes sociales sobre información de candidatos

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió una publicación que viene circulando en las redes sociales, respecto a la información de los candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral el próximo domingo 7 de junio.

A través de una publicación de sucuenta oficial en la plataforma X, indica que una imagen comparativa sobre los candidatos presidenciales "es falsa y ha sido alterada".

"Circula en redes sociales la captura de pantalla de un cuadro comparativo de los candidatos presidenciales que participan en la segunda vuelta electoral. Sin embargo esta información es falsa", refiere.

Asimismo, explica quela imagen difundida corresponde a una manipulación de la grafica presentada en el programa "Conoce a tu candidato", transmitido a través del canal JNE Media del Jurado Nacional de Elecciones.

"El contenido que bien circulando en internet ha sido alterado y no coincide con la información publicada por la institución", refiere.

En ese sentido, insta a que "antes de compartir contenido dudoso o de procedencia sospechosa, verifica la información de los candidatos en los canales oficiales"como https://votoinformado.jne.gob.pe" target="_blank" class="ApplyClass">Voto Informadoy redes sociales del JNE.

(FIN) JCC