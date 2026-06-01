Elecciones 2026: desplegarán a 7000 fiscales en segunda vuelta de este domingo 7

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio Público informó que desplegará 7000 fiscales a nivel nacional para fortalecer las acciones de prevención y supervisar el reparto oportuno del material electoral para la segunda vuelta electoral, así como garantizar el normal desarrollo del proceso democrático.

Precisaron que la medida responde a incidencias registradas en procesos electorales realizados entre 2010 y 2025, ya que en dicho periodo se identificó como principal modalidad dedelito electoralladestrucción de material electoral o de locales de votación, con 146 casos reportados.

A esta le siguen losenfrentamientos durante la jornada electoral,con 54 incidencias; y elbloqueo de acceso a centros de votación,con 32 hechos registrados. Se reportaron también 34 casos desuplantación de identidady 29 hechos vinculados a

propaganda electoral en horarios prohibidos.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los distritos fiscales con mayor incidencia de delitos electorales son Cajamarca, Loreto, Áncash, Junín, Amazonas, Huánuco y Huancavelica.

En cuanto a lasdetenciones vinculadas a ilícitos electorales,elMinisterio Públicoinformó que, en las Elecciones Generales 2021, se reportaron 65 detenidos en la primera vuelta y 35 en la segunda; mientras que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se registraron 139 personas detenidas.

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Primera vuelta del 2026

Con respecto a las últimas elecciones generales,entre el 11 y el 13 de abril la entidad identificó 57 ocurrencias de relevancia penal,entre ellas 29 casos de suplantación de identidad, 10 por difusión de propaganda electoral en horario prohibido y 4 relacionados con la destrucción o incautación de material electoral.

Además, en ese mismo periodo,49 ciudadanos fueron detenidos a nivel nacional,principalmente porsuplantación de identidad, incumplimiento de la ley seca y propaganda indebida.

"Ante este escenario, el Ministerio Público redoblará esfuerzos antes y durante la jornada electoral mediante acciones coordinadas de las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción",precisó dicha institución.

Señalaron que, como parte de esas diligencias,los fiscales supervisarán el adecuado despliegue del material electoral en almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)y permanecerán alertas ante posibles delitos que afecten el derecho al voto y la correcta administración pública.