Elecciones 2026: despliegan 45 mil efectivos de FF. AA. para garantizar segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Las Fuerzas Armadas despliegan alrededor de 45 mil efectivos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 7 de junio, contribuyendo al normal desarrollo de la jornada y al libre ejercicio del derecho al sufragio.

Como parte de esta operación, un contingente de 856 efectivos partió desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, con destino al departamento de Huánuco, desde donde será distribuido hacia distintas provincias y distritos para resguardar los locales de votación.

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“Invocamos a la ciudadanía a acudir con confianza a las urnas. Las Fuerzas Armadas cumplen su misión constitucional de resguardar los locales de votación. Históricamente, han contribuido a la defensa de la democracia y al servicio de la población”, exhortó el comandante del Comando Operacional del Centro, general de división Oscar Calle.

Similar despliegue se desarrolla en diversas regiones del país como parte de las acciones de seguridad previstas para la segunda vuelta presidencial a desarrollarse este fin de semana.

Las unidades militares se movilizan progresivamente hacia sus respectivas zonas de responsabilidad, en apoyo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de resguardar los locales de votación y contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

Funciones y neutralidad de Fuerzas Armadas

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y la normativa vigente, las Fuerzas Armadas participan en el proceso electoral con absoluta neutralidad. Entre sus funciones se encuentran brindar seguridad a los locales de votación y resguardar el traslado del material electoral.

Asimismo, ejecutarán patrullajes preventivos y acciones de vigilancia en zonas estratégicas, conforme a un plan operativo previamente coordinado con las autoridades competentes. Todas estas acciones se desarrollan con estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y al marco legal vigente.

(FIN) NDP/HTC