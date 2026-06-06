Perú.- Presidente participa en lanzamiento de herramientas de acceso en lenguas originarias - Andina/Prensa Presidencia

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno del Perú, liderado por el presidente de la república, José María Balcazar Zelada, reafirmó su compromiso y respeto a la democracia en el marco de la Segunda Vuelta Electoral 2026 que se realizará este domingo 7 de junio de 2026.

En esa línea emitió un pronunciamiento para informar las medidas que ha dispuesto en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales:

-Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se desplegaron a nivel nacionalpara cumplir con las labores de resguardo de los locales de votación y del material electoral, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación vigente.

-Estas acciones continuarán durante toda la jornada electoral y las etapas posteriores del proceso, incluyendo la custodia de los locales de votación, de las ánforas y demás material electoral a los organismos competentes.

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El Ejecutivo ha dispuesto oportunamente los recursos presupuestales necesarios para que la ONPE, el JNE, el Reniec, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú cumplan adecuadamente con las funciones que les asigna la ley.

-El trabajo articulado de las instituciones del Estado contribuye a fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante este proceso democrático.

-Exhortamos a la ciudadanía a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a actuar con responsabilidad y espíritu democrático.La unidad de todos los peruanos es fundamental para seguir construyendo un país con estabilidad y oportunidades para todos.

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