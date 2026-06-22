Elecciones 2026: ellos son los nuevos integrantes peruanos del Parlamento Andino

Andina/Parlamento Andino. Foto: Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó recientemente los resultados de las Elecciones Generales 2026. Conoce quiénes fueron elegidos para representar al Perú ante el Parlamento Andino y a qué partidos pertenecen.

En total,cinco organizaciones políticaslograron igual número demiembros titularesen este organismo de la Comunidad Andina. Además, se eligió ados suplentespor cada agrupación.

Ellos son los nuevos miembros del

Parlamento Andino:

Fuerza Popular

Titular: Luis Fernando Galarreta Velarde

Suplentes:- Rosario de las Nieves Guevara Badillo- Pedro Carlos Casanova Saavedra

Juntos por el Perú

Titular: Paul Percy Fernández Bravo

Suplentes:- Rosario del Carmen Mori Isuisa- Jorge Eusebio Manco Zaconetti

Partido del Buen Gobierno

Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría

Suplentes:- Pamela Erika Osorio Espinoza- María Luisa Ñañez Millones

Renovación Popular

Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone

Suplentes:- Guillermo Humberto Valdivieso Méndez- Leoncio Carlos Merino Durán

Partido Cívico Obras

Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino

Suplentes:- Ernesto Raúl León Díaz- Constantino Loa Ortiz

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Entrega de credenciales y juramentación

Los nuevos integrantes peruanos del Parlamento Andino recibirán sus credenciales estejueves 25 de junio,informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En tanto, sujuramentación al cargose producirá el27 de julio, una vez que se instaure la Mesa Directiva del Parlamento bicameral.