Elecciones 2026: ellos son los nuevos integrantes peruanos del Parlamento Andino

Andina/Parlamento Andino. Foto: Difusión
Lima 22 Jun. (ANDINA) -
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó recientemente los resultados de las Elecciones Generales 2026. Conoce quiénes fueron elegidos para representar al Perú ante el Parlamento Andino y a qué partidos pertenecen.
En total,cinco organizaciones políticaslograron igual número demiembros titularesen este organismo de la Comunidad Andina. Además, se eligió ados suplentespor cada agrupación.
Ellos son los nuevos miembros del
Parlamento Andino:
Fuerza Popular
Titular: Luis Fernando Galarreta Velarde
Suplentes:- Rosario de las Nieves Guevara Badillo- Pedro Carlos Casanova Saavedra
Juntos por el Perú
Titular: Paul Percy Fernández Bravo
Suplentes:- Rosario del Carmen Mori Isuisa- Jorge Eusebio Manco Zaconetti
Partido del Buen Gobierno
Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría
Suplentes:- Pamela Erika Osorio Espinoza- María Luisa Ñañez Millones
Renovación Popular
Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone
Suplentes:- Guillermo Humberto Valdivieso Méndez- Leoncio Carlos Merino Durán
Partido Cívico Obras
Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino
Suplentes:- Ernesto Raúl León Díaz- Constantino Loa Ortiz
Lee también: Elecciones 2026: ¿Cómo quedan conformados el Senado y la Cámara de Diputados? [infografía]
Entrega de credenciales y juramentación
Los nuevos integrantes peruanos del Parlamento Andino recibirán sus credenciales estejueves 25 de junio,informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En tanto, sujuramentación al cargose producirá el27 de julio, una vez que se instaure la Mesa Directiva del Parlamento bicameral.