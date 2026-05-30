Elecciones 2026: envían material electoral a La Libertad, Lambayeque, Áncash y Cajamarca

Perú.- Elecciones 2026: ONPE desplaza material electoral hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y Piura - Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

A fin de garantizar el normal desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio en las regiones La Libertad, Lambayeque, Áncash y Cajamarca, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, trasladó, minutos antes de las 7:09 horas del sábado 30 de mayo, todo el material electoral necesario para los comicios.

Por ello, desde los almacenes de la gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín,partieron 9 camiones con destino a las sedes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales(ODPE) Pacasmayo, Lambayeque, La Esperanza, Pataz. Sánchez Carrión, Trujillo, Víctor Larco Herrera, Pomabamba, Huari, Recuay, Huaraz, Huaylas, Huarmey, Santa, Chota y Cutervo.

Cada unidad móvil tiene permanente custodia de la Policía Nacional del Perúy es monitoreada satelitalmente, además de contar con la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral.

La documentación electoral está conformada por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual,

el organismo electoral también distribuye plantillas Braille.

El despliegue de los paquetes electoralescontó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Previamente, el material electoral pasó la verificación por parte de sus fiscalizadores. Para el traslado de la documentación electoral, la ONPE realizó el oportuno ensamblaje final el viernes 29 de mayo.

Hasta las 22:00 horas del viernes 30 de mayo, el material electoral ya se encuentra en las sedes de las siguientes ODPE: Atalaya, Puerto Inca, Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Tambopata, Chachapoyas, Bagua, Bongará, Jaén, Quispicanchis, Canchis, Espinar, Camaná y Mollendo.

Lima Metropolitana y Callao

Para el caso de Lima Metropolitana y el Callao,

se prevé que el despliegue del material electoral hacia los propios centros de votación se realice el viernes 5 de junio, a partir de las 22:00 horas.

Se realizará a través de 217 unidades de transporte, desde los almacenes del organismo electoral, ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del km. 32 de la Av. Panamericana Sur.