Elecciones 2026: excancilleres se pronuncian sobre actuación de Cancillería en comicios

Perú.- Elecciones 2026: en Nueva Zelanda se emitió hoy el primer voto de la segunda vuelta - Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Un grupo de exministros y viceministros de Relaciones Exteriores se pronunciaron sobre la segunda elección presidencial desarrollada en el exterior, y destacaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió su deber con "profesionalismo" y "neutralidad", en el marco de los comicios del domingo pasado.

"Ese deber se ha cumplido con el profesionalismo, compromiso con los altos intereses del Perú y la neutralidad que caracteriza a nuestro Servicio Diplomático en el ejercicio de sus funciones profesionales", expresa el comunicado difundido hoy.

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"Rechazamos tajantemente cualquier insinuación de que funcionarios diplomáticos se hayan prestado a algún tipo de irregularidad en el proceso electoral. Estas acusaciones infundadas dañan irresponsablemente el bien ganado prestigio del Servicio Diplomático del Perú", manifestaron.

Este pronunciamiento, señala el comunicado, obedece "a las declaraciones hechas por diversos voceros del partido político Juntos por el Perú, respecto a supuestas irregularidades y voluntad de fraude por parte de los cónsules del Perú en algunas ciudades del exterior".

La declaración es suscrita por los exministros y viceministros de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, Gonzalo Gutiérrez, Nestor Popolizio, Hugo de Zela, Alfonso Rivero, Alejandro Gordillo, Hugo Palma, Eduardo Ponce, José Antonio Arróspide, Fernando Rojas, Claudio de la Puente y Jaime Pomareda.

Del mismo modo, afirman que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el señor Canciller de la República, en diversas manifestaciones públicas, han explicado que la Cancillería "ha cumplido a cabalidad con su tarea de organizar y custodiar el voto de los ciudadanos peruanos en el exterior".

(FIN) HTC/JCC