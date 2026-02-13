Elecciones 2026: faltan menos de 60 días para los comicios del 12 de abril

Andina

Lima 13 Feb. (ANDINA) -

A menos de dos meses de las elecciones generales del 2026, programadas para el 12 de abril, el proceso electoral avanza hacia una etapa decisiva, en la que más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al Presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Panorama electoral

En este momento delcalendario electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra un total de36 fórmulas presidenciales inscritasde las 37 organizaciones políticas que participarán en los comicios.

Autoridades a elegir

El 12 de abril, los electores elegirán a la fórmula presidencial, integrada por un candidato a la Presidencia y dos candidatos a las vicepresidencias de la República.

Ese mismo día se desarrollarán las elecciones congresales, en las que se votará por 130 diputados y 60 senadores, en el marco del retorno del Congreso bicameral.

Asimismo, la ciudadanía elegirá a cinco representantes titulares y dos suplentes ante el Parlamento Andino, quienes ejercerán funciones por un periodo de cinco años.

¿En qué etapa está el proceso electoral?

Al día de hoy, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales presentadas por 36 organizaciones políticas, con lo cual queda expedito su camino para participar en las elecciones generales.

Así, de acuerdo alcronograma electoral,la etapa deevaluación, publicación y tachascontinuará hasta el13 de marzo del 2026, ya que el14 de marzose realizará elcierre definitivo de la inscripción de candidaturas, quedando definida la relación final.

Detalles sobre el día de votación

La jornada electoral del 12 de abril se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 horas, conforme a lo establecido por los organismos del sistema electoral.

Los miembros de mesa fueron designados por sorteo, el último 29 de enero del 2026, donde se eligieron a los tres titulares y seis suplentes. Las capacitaciones presenciales se realizarán los domingos 29 de marzo y 5 de abril, así como capacitaciones virtuales mediante la plataforma ONPEduca.

Para ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deberán firmar y colocar su huella dactilar en la lista de electores como constancia de sufragio. En estos comicios, no se entregarán stickers holográficos.

