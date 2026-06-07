Elecciones 2026: fiscales supremos supervisan desplazamiento en centros de votación

Andina/Elecciones 2026: Fiscales Supremos

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Los fiscales supremos del Ministerio Público supervisaron el desplazamiento de 7,000 fiscales de todas las jerarquías a distintos centros de votación a escala nacional, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y el normal desarrollo de los comicios hoy 7 de junio, como parte de la campaña Elecciones sin Delitos.

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Por disposición del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, la dirección de este desplazamiento, desde la madrugada de hoy, estuvo a cargo de los fiscales supremos Liz Patricia Benavides Vargas y Juan Villena Campana; así como el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Antonio Fernández Jerí.

Los fiscales superiores coordinadores de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea Cabrera; así como de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reggis Oliver Chávez Sánchez, también participaron en este movimiento.

Los fiscales realizarán operativos preventivos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades competentes, a fin de alertar y evitar delitos como la compra de votos, la coacción al elector, la suplantación de identidad, la perturbación del proceso electoral, la propaganda indebida y la falsificación de documentos.

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Del mismo modo, se continuará el monitoreo constante en los locales de votación a fin de evitar o identificar la comisión de delitos contra la administración pública como la omisión de funciones, colusión, peculado u otros ilícitos para iniciar acciones de manera célere y oportuna.

A través de estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y la garantía de elecciones libres, seguras y transparentes para todos los ciudadanos.

(FIN) NDP/LIT