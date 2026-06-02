Elecciones 2026: Fiscalía fortalece prevención y respuesta ante incidencias electorales

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

Con miras a la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, el Ministerio Público continúa fortaleciendo sus mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta ante las incidencias que puedan identificarse durante la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, mediante coordinaciones e intercambio de información que permitan una actuación fiscal más oportuna y eficaz a nivel nacional.

Como parte de esta estrategia, la Fiscalía suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, a través del cual se coordinará el intercambio y seguimiento de información sobre incidencias electorales.

Además, el acuerdo permitirá la identificación de riesgos que puedan afectar el derecho al voto, utilizando la plataforma “Click Electoral 2026”, para fortalecer el registro, monitoreo y validación de reportes durante el proceso electoral.

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Durante la ceremonia de suscripción, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, destacó que este acuerdo fortalecerá el trabajo que desarrolla el Ministerio Público en el marco de su protocolo de actuación frente a los procesos electorales, priorizando las acciones preventivas y la atención inmediata de las alertas que se presenten en el contexto de los comicios.

La implementación del convenio estará a cargo de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito y del Observatorio de Criminalidad, instancias que contribuirán al monitoreo y procesamiento de información sobre riesgos e incidencias electorales.

Actualmente, las Fiscalías de Prevención del Delito coordinan activamente con organismos electorales, autoridades policiales y entidades públicas para cumplir con la supervisión del traslado, almacenamiento y distribución del material electoral.

Asimismo, más de 7 000 fiscales de todo el país permanecerán desplegados en los locales de votación y centros de operaciones electorales para atender incidencias y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Posteriormente, se realizará el seguimiento de los hechos reportados y la adopción de las acciones que correspondan.

De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia del proceso electoral y la protección de la voluntad popular.

(FIN) NDP/HTC/CVC