Elecciones 2026: Fiscalía realizó más de 18 400 acciones preventivas en segunda vuelta

Andina/Elecciones 2026: Fiscales Supremos

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio Público llevó a cabo 18 407 acciones preventivas a nivel nacional entre el 28 de mayo y el 8 de junio, a fin de garantizar la legalidad, el orden y el normal ejercicio del derecho al sufragio durante la segunda vuelta electoral.

El reporte oficial, elaborado por elObservatorio de Criminalidadde la entidad, precisa que cerca de 7 000 fiscales de Prevención del Delito y otros subsistemas fueron desplegados a lo largo del país para supervisar el desarrollo de los comicios y atender de manera inmediata cualquier incidencia.

"Como resultado de esta labor, entre el 6 y el 7 de junio se reportaron 116 incidencias de relevancia penal vinculadas al proceso electoral, que vienen siendo atendidas conforme a las competencias institucionales correspondientes",informó el

Ministerio Público.

Casos registrados

Se detalla que, del total de casos, 86 corresponden a presuntas irregularidades relacionadas conactas de sufragioy 19 a casos de presunta

suplantación de identidad.

En tanto, tres de estos casos son pordifusión de propaganda políticadurante el horario de prohibición electoral, tres pordestrucción de material electoral,uno porincautación de material electoral presuntamente falso o adulterado, uno por discriminación e incitación a la discriminación, y tres que corresponden a otras ocurrencias.

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Se señala también que las intervenciones derivaron en la detención de 72 personas en los distritos fiscales de Amazonas (2), Áncash (3), Arequipa (1), Ayacucho (1), Cajamarca (5), Callao (6), Cusco (5), Huancavelica (1), Huánuco (3), Huaura (1), Ica (7), La Libertad (7), Lambayeque (2), Lima Centro (2), Lima Este (2), Lima Noroeste (3), Lima Norte (8), Loreto (1), Piura (2), San Martín (3), Santa (3), Sullana (1), Tacna (1) y Ucayali (2).

"Las personas intervenidas son investigadas por la presunta comisión de delitos vinculados al proceso electoral, entre ellos, propaganda electoral prohibida, inducción al voto, venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la ley seca, resistencia a la autoridad, impedimento del ejercicio del derecho al sufragio, suplantación de votantes y otros",informó el

Ministerio Público.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y la protección de la voluntad popular, mediante una presencia fiscal permanente que contribuye a la

transparencia y legitimidad de los procesos electorales.

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