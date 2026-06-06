Elecciones 2026: Fiscalía supervisa locales de votación y cumplimiento de la ley seca

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Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Equipos de la Fiscalía de la Nación se desplegaron en distintos puntos de Lima con la finalidad de supervisar el arribo del material electoral en los centros de votación y el cumplimiento de la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas (ley seca).

El equipo de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Lima Sur, dirigido por el fiscal provincial Ricardo López García, supervisó que el material electoral se encuentre en los locales de votación en Lima Sur y listos para la segunda vuelta de mañana domingo 7 de junio.

Las acciones se centraron en la inspección de los centros de sufragio y la vigilancia del cumplimiento estricto de la ley seca.

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El despliegue estratégico abarcó distritos como San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, entre otros, y contó con el apoyo del personal de fiscalización de las municipalidades de dichos distritos.

Durante las inspecciones, se verificaron las condiciones de seguridad internas y externas, las rutas de acceso para los ciudadanos y la correcta instalación del material electoral, previniendo así cualquier situación que pudiese alterar el derecho al voto. En cada local de votación se advirtió la presencia del personal de la ONPE, Ejército, Policía Nacional y JNE.

Posteriormente, los fiscales recorrieron establecimientos comerciales para vigilar las restricciones de expendio de bebidas alcohólicas. En cada centro comercial se le recordó al administrador, dueño o encargado del local que el incumplimiento de la ley seca contempla sanciones drásticas, que van desde multas severas y la clausura inmediata de los locales comerciales, hasta penas privativas de la libertad.Lima Norte y Centro

Mientras tanto, la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte viene verificando el adecuado acondicionamiento de los locales de votación, el acopio del material medidas electorales y las de seguridad en los distritos de Comas, Independencia, San Martín de Porres, Carabayllo y la provincia de Canta.

Durante las diligencias, los fiscales constataron la correcta implementación del material electoral por parte de la ONPE y la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú encargados del resguardo de los centros de votación.

Del mismo modo, fiscales de prevención del delito de Lima Centro verificaron la llegada y resguardo del material electoral en la Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe, la IEN° 1098 CAP FAP José Abelardo Quiñones y el Parque Próceres de la Independencia, en el distrito de Jesús María.

Estas acciones preventivas buscan garantizar la seguridad y custodia adecuada del material electoral, contribuyendo al normal desarrollo de la jornada electoral y a la transparencia del proceso democrático

(FIN) HTC